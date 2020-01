Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen an 1750 aktive Polizeibeamte

Saarbrücken GdP-Landeschef David Maaß: Politische Verantwortlichen sollen Stimmungslage und Auswirkungen des Personalabbaus widergespiegelt werden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), größte Interessensvertretung der Polizeibeschäftigten im Saarland, startet erneut eine groß angelegte Befragung ihrer Mitglieder im aktiven Dienst. Dies kündigte Gewerkschaftschef David Maaß an. Rund 1750 Mitglieder werden angeschrieben, an der Aktion „Tacheles 2020“ teilzunehmen. Pensionäre und Studierende an der Fachhochschule sind ausgenommen.