Warnstreik der GDL Seit der Nacht geht kaum noch was auf der Schiene im Saarland – Fernverkehr steht still

Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) legt mit ihrem Streik das Unternehmen weitgehend lahm. Es ist mit sechs Tagen der längsten Ausstand. Im Güterverkehr begann er bereits am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr. Seit 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch stehen auch die meisten Personenzüge still. Bis Montag, 29. Januar, um 18 Uhr dauert der Arbeitskampf.