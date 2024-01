Wie das Saarland den Bahnstreik erlebt „Ein Streik soll auch weh tun, sonst bringt es nichts“

Gähnende Leere. Besser lässt sich die Situation am Mettlacher Bahnhof am Morgen kaum beschreiben. Sogar bei der Parkplatzsuche hatte ich Glück, normalerweise sind die wenigen Parklücken am Bahnhof bereits frühmorgens belegt, heute allerdings nicht: Denn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat zum erneuten Streik ausgerufen. Die Fronten scheinen verhärtet, die GDL hat ihren bis dato längsten Streik angekündigt. Sechs Tage, in denen jede Menge Züge komplett stilllegen und es zu Verspätungen kommen soll.