Aufklärung über gesunde Ernährung statt Kalorienzählen in Restaurants : Saarländische Gastronomen lehnen generelle Kalorienangaben auf Speisekarten ab

Saarbrücken In England müssen größere Restaurant-Ketten Kalorienangaben auf der Speisekarte machen. Wäre dies auch in Deutschland sinnvoll? Und was halten normale Restaurantbetreiber davon? Wir haben uns im Saarland umgehört.

Die verpflichtende Angabe von Kalorienzahlen auf Speisekarten in Restaurants lehnen der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Saarland sowie verschiedene Restaurantbesitzer ab. „Wir halten eine solche generelle Regelung nicht für zielführend“, erklärt Frank C. Horath, der Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Saarland. „Nicht im Restaurant wird man übergewichtig, sondern durch sein Ess- und Bewegungsverhalten außerhalb des Gastronomiebesuchs“, so Horath.

In England ist die Regierung der Meinung, dass Kalorienangaben auf der Karte im Kampf gegen das grassierende Übergewicht helfen könnten (wir hatten drüber berichtet). Größere Restaurantketten müssen dort diese Zahlen bereits ausweisen. In Deutschland prüft das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nach eigenen Angaben derzeit, „ob eine verpflichtende Angabe der Kalorien in der Außer-Haus-Verpflegung möglich und sinnvoll ist.“

Laut Horath sage die Kalorienanzahl für sich nichts darüber aus, „ob ich mich gesund ernähre.“ Eine gesunde Ernährung sei grundsätzlich für alle Bürger erstrebenswert. Im Fokus staatlichen Handelns sollte daher stehen, schon ab dem Grundschulalter den Sinn für eine gesunde Ernährung zu schärfen und auch aktiv hier Wissen zu vermitteln. „Solche Themen sollten verpflichtend in Lehrpläne geschrieben werden, anstatt in Speisekarten.“ So würde auch mehr Wertschätzung von Lebensmitteln und für diejenigen, die sie erzeugen und verarbeiten entstehen.

Ins gleiche Horn stößt Holger Gettmann, Gastronomie-Experte und Vorsitzender von Slow Food Saarland. Für die harte Systemgastronomie (Fast-Food-Ketten) sei das denkbar, aber nicht für die sonstigen Restaurants. „Das würde einen bürokratischen Aufwand sondergleichen bedeuten und wäre auch nicht sinnvoll.“ Das Problem mit dem weit verbreiteten Übergewicht löse man damit nicht, „dazu ist Aufklärung über gesunde Ernährung notwendig, in Kitas, Schulen und in der Familie.“

Auch saarländische Restaurantbesitzer und Köche halten von Kalorienzählen auf ihren Speisekarten nichts. „Es wird Menschen geben, für die das wichtig sein kann“, räumt Christian Münch-Buchna vom Landhotel Saarschleife in Orscholz ein. „Aber für uns wäre das ein großer bürokratischer Aufwand, wir müssten alle unsere Rezepte ganz detailliert auflisten“, so der Küchenchef. Damit würde auch die Kreativität beim Kochen leiden – und somit bestimmt auch die Qualität. Denn ein Koch oder eine Köchin bereite die Speisen aufgrund seines Fachwissens, seiner Erfahrung und auch seines Gefühles zu. Genaues Kalorienzählen für jedes Gericht sei da kaum praktikabel.

Dieser Meinung ist auch Franco Chiera, Besitzer und Küchenchef des Restaurants Mille Aromi in Saarbrücken. Wenn alle Betriebe, Fast-Food-Restaurants und auch Konzerne wie Nestle bei solchen Bemühungen für mehr Gesundheit mitmachen würden, könne man darüber reden. Doch das sei bislang nicht der Fall. „Für uns Restaurantbetreiber wäre das mit enormen Kosten verbunden und kaum umzusetzen.“

Für Fast-Food-Ketten, die fast immer die gleichen Gerichte nach strengen Rezepturen anbieten, sei das machbar, meint Savatu Jusufi, Inhaberin des Grill-Restaurants Parthenon in Neunkirchen. „Aber für uns wäre das viel zu aufwändig und würde keinen Sinn machen.“ Man biete ja auch mal ein Tagesgericht an oder habe saisonale Angebote.