Gudd gess trotz Corona : Gastro-Übersicht im Saarland: Hier können Sie sich Essen liefern lassen oder abholen

Saarbrücken Die Gastronomie leidet besonders unter den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Restaurants, Cafés und Imbissläden dürfen nicht mehr öffnen. Trotzdem brauchen die Saarländer nicht auf gutes Essen zu verzichten, denn Liefer- und Abholservice ist weiterhin erlaubt.

Viele Restaurants haben schon im Frühjahr und Sommer ihren Betrieb darauf umgestellt und bieten das auch jetzt wieder an. Wir woll(t)en von den Gastronomen wissen, wer seinen Kunden einen Liefer- und/oder Abholservice anbietet. Gleich an den ersten Tagen haben sich bereits über 100 Gastro-Betriebe bei der SZ gemeldet. Hier der Überblick:

Sind Sie noch nicht dabei? Dann schreiben Sie eine E-Mail an unsere jeweilige Regionalredaktion.

Wir brauchen von Ihnen die wichtigsten Infos: Name und Adresse des Lokals, Art des Service (Lieferung, Abholung, beides), Bestellmöglichkeit (Telefon, Mail, Online, Facebook, etc.) und maximal drei Stichworte zur Art des Angebots (chinesisch, Pizza, saarländisch etc.).