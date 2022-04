Gastbeitrag : „Der größte Einschlag in der langen Geschichte des Kinos“

Die Camera Zwo in der Futterstraße in Saarbrücken. Foto: Tobias Keßler

Saarbrücken Die Pandemie setzt auch den Filmtheatern sehr zu – doch Corona ist nicht die einzige Sorge. Michael Krane von der Camera Zwo in Saarbrücken über die Situation der Kinos.

Von Michael Krane

Wenige Wochen vor Beginn der Pandemie sorgte ein Film für helle Aufregung in der Kinobranche. Der große Regisseur Martin Scorsese hatte es gewagt, seinen Film „The Irishman“ mit Netflix-Geldern zu drehen, ein Film mit großen Namen wie Al Pacino und Robert De Niro. Eine überwältigende Zahl von Kinos weltweit boykottierte den Film, nur wenige konnten nicht widerstehen. Gerne wurde dabei übersehen, dass die großen Hollywood-Studios kein Interesse an der Finanzierung zeigten und Scorsese damit in die Hände von Netflix trieben.

Es sollte der Auftakt eines zu diesem Zeitpunkt noch offenen Wettbewerbs werden: zwischen den Kinos und den Filmstudios auf der einen Seite und den Streaming-Diensten auf der anderen Seite. Der Wettbewerb fand ein jähes Ende; mit dem Beginn der Pandemie hatten ihn die Kinos verloren, bevor er richtig begann. Eine Pandemie, die die Menschen weltweit in die heimischen Wohnzimmer und vor die TV-Geräte zwang, entpuppte sich als Turbo für die bis dahin eher moderat wachsenden Streamer.

Nach nun zweijähriger Pandemie scheint der noch junge Markt gesättigt, die Kinos sind wieder geöffnet, und Filme wie das Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“ und der jüngste „Spiderman“ erzielen global spektakuläre Besucherzahlen. Gleichzeitig bleiben große Streamingproduktionen weit hinter den Erwartungen zurück. Es scheint, als sei die Werbelokomotive Kino auch in Zukunft unverzichtbar.

Das allerdings ist noch kein Grund für die internationale Kinobranche, entspannt in die Zukunft zu blicken. Die Koordinaten haben sich offensichtlich verschoben. Es sind bislang nur die Blockbuster, die erfolgreich sind an der Kinokasse. Die kleineren Filme, der sogenannte Mittelbau, laufen noch immer unter Wert. Hier einen Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Pandemie herstellen zu wollen, fällt schwer. Die Bedingungen sind ja für alle Filme gleich. Dennoch gibt es ein zuvor so nicht gekanntes deutliches Gefälle zwischen den Großproduktionen und den kleinen, feinen Filmen. Auch im Bereich der sogenannten Filmkunst sind die Folgen der Pandemie noch spürbar. Das Publikum ist hier älter und vorsichtiger als im Mainstreamkino, es kommt zögerlicher zurück in die Kinos. Andererseits aber sind diese Kinogängerinnen und Kinogänger weniger den Streamern zugeneigt, was Hoffnung macht.

In Summe ist die Pandemie der größte Einschlag in der langen Geschichte des Kinos. Eine Krise, wie sie noch vor zwei Jahren undenkbar schien. Die Branche hat sich, auch dank staatlicher Unterstützung behaupten können. Zum Jubeln aber besteht kein Anlass. Das jüngste Schreckgespenst heißt Energie. Strom und Heizung sind schon in normalen Zeiten ein Riesenthema. In dieser beklemmenden Zeit aber könnte es sein, dass die aufkommende Versorgungskrise die eine Krise zu viel ist für so manches Kino.