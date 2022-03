Mein schöner Garten : Wie Sie Garten und Balkon Ende März fit für den Frühling machen

Die Temperaturen steigen, draußen scheint die Sonne. Jetzt müssen die Frühlingsgefühle nur noch im Garten ankommen. Diese Tipps sollten Sie kennen, um Garten und Balkon fit für den Frühling zu machen.

Die Sonne scheint endlich wieder und das Wetter lädt dazu ein, sich draußen aufzuhalten. Doch oft ist der Garten oder Balkon noch gar nicht richtig fit für den Frühling. Braune vertrocknete Blätter liegen auf den Beeten und wer nicht vor Jahren mal Frühlingsblumenzwiebeln gepflanzt hat, muss feststellen, dass der Frühling, was die Farben betrifft, im eigenen Garten noch gar nicht angekommen ist.

Wer jetzt denkt, dass Ende März schon viel zu spät wäre, um noch mit dem Gärtnern für den Frühling anzufangen, kann aufatmen. Denn wo die Pflanzen den Wetterbedingungen des Frühjahrs komplett ausgesetzt sind, sollte man frühestens Mitte März mit dem Einpflanzen oder Aussäen beginnen. Tatsächlich gilt sogar: je später, desto besser. Denn idealerweise sollte es bereits frostfrei sein und die Temperaturen nicht mehr unter null Grad fallen.

Die wichtigsten Tipps zur Vorbereitung des Gartens

Wer jetzt zum ersten Mal wieder in den eigenen Garten geht, wird feststellen, dass einige Pflanzen, die im Herbst noch schön anzusehen waren, inzwischen verdorrt sind und eine braune Blätter- und Pflanzenschicht die Erde bedeckt. Deshalb gilt es, beim ersten Garteneinsatz zunächst alles Abgestorbene zu entfernen. Blätter können aufgeharkt, Unkraut, das sich in den letzten Monaten breit machen konnte, sollte jetzt gejätet werden. Wo es möglich ist, sollte auch die Erde aufgelockert und eventuell mit Dünger angereichert werden. Einige Pflanzen benötigen jetzt auch einen Rückschnitt.

Diese Pflanzen sollten jetzt geschnitten werden

Ganz wichtig beim Thema Pflanzenschneiden ist es, eine gesetzliche Regelung immer im Blick zu haben: Bäume und Hecken dürfen ab März nicht mehr geschnitten werden. Das hat damit zu tun, dass dann Brutzeit der Vögel ist und diese geschützt werden. Allerdings gibt es ja nicht nur Bäume und Hecken ... Für alle Gartenanfänger kann man es ganz einfach sagen: Sträucher, die Anfang Sommer blühen, sollten jetzt geschnitten werden. Lavendel zum Beispiel gehört dazu. Auch Rosen sollten jetzt geschnitten werden.

Diese Blumen kann man im März noch pflanzen

Natürlich wissen viele Hobbygärtner, dass man die meisten Pflanzenzwiebeln im Herbst einpflanzen muss, damit es im Jahr darauf blüht. Aber auch im Frühjahr gibt es noch Möglichkeiten. Zum Beispiel können jetzt Wiesenblumen eingesät werden, aber auch Mohn oder Kornblumen. Mit ein bisschen Glück könnten die dann sogar bereits Ende April oder Anfang Mai blühen. Was auch jetzt gepflanzt werden kann und im Sommer blühen wird, sind Rosen. Hier ist jedoch etwas Kreativität gefragt, denn momentan sieht man selbst von den schönsten Sorten nur grüne Blätter. Aber mit etwas Glück und der richtigen Pflege (ans Wässern und Düngen denken) beginnt die Rose noch in diesem Jahr zu blühen.

Und wer freut sich nicht bereits jetzt auf die Pfingstrosenpracht Anfang Juni? Damit Sie sich an Pfingsten freuen können, sollten Sie nach Angaben von deavita jetzt pflanzen. Das Onlineportal gibt an, dass zahlreiche Sommerblüher, Lilien, Hortensien, Knollenbegonien, Dahlien und Ranunkel jetzt gepflanzt werden sollten. Dabei sollte jedoch geprüft werden, ob der Boden beim Einpflanzen frostfrei ist. Für die Ungeduldigeren hilft dann nur noch der Gang in den Gartenmarkt, bei dem jetzt schon viele einjährige blühende Pflanzen, wie Stiefmütterchen oder Primeln bereitstehen. Aber die halten normalerweise nur bis in den Sommer. Außerdem können Obstbäume jetzt gut gepflanzt werden. Und sie können auch sehr schön blühen.

Frühlingsblumen im Topf für den Balkon

Doch auch Balkon-Besitzer können sich am Pflanzen versuchen. Hier sind vor allem Kräuter beliebt, die dann gleich in der Küche zum Einsatz kommen können. Kräuter können in Pflanztöpfen bereits nach draußen ziehen, sobald die Nächte weitestgehend frostfrei sind. Aber auch Rosen können in Töpfen auf dem Balkon gedeihen. Dabei muss man jedoch bedenken, dass es auch um diese Jahreszeit schon sehr trocken auf dem Balkon werden kann und die Pflanzen regelmäßig Wasser brauchen.

