Ein Studio räumt besonders ab Game Award Saar 2023 verliehen – das sind die besten Videospiele aus dem Saarland

Kaum überraschend, aber verdient: Das Saarbrücker Spielestudio DigiTales Interactive hat beim Game Award Saar 2023 abgeräumt. Dreimal stand Mitbegründer Julian Colbus bei der Preisverleihung in der Landesmedienanstalt in Saarbrücken vor dem Publikum und nahm zwei Preise und einen Förderungsvertrag in Empfang.