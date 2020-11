World Cup of Darts : Das Darts-Märchen ist aus – Gaga und Hopp scheitern im Halbfinale

Gabriel Clemens (links) und Max Hopp sind im Halbfinale ausgeschieden, sorgten aber dennoch für den bislang größten deutschen Erfolg beim World Cup of Darts. Foto: Heiko Lehmann

Salzburg Das Deutsche Darts-Märchen in Österreich ist aus. Gabriel Clemens und Max Hopp sind am Sonntagabend beim World Cup of Darts im Halbfinale mit 0:2 gegen die favorisierten Waliser ausgeschieden.

Den Auftakt machte Gabriel Clemens gegen den zur Zeit in Topform spielenden Weltranglistendritte Gerwyn Price. Während Price wie schon in den Runden zuvor ein nahezu perfektes Spiel ablieferte, schlichen sich beim 37-jährigen Saarwellinger mehr Fehler ein, also noch beim 4.3-Viertelfinalsieg gegen die Holländer.