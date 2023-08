Fußball-Regionalliga FC Homburg erkämpft gegen Fulda in letzter Minute ein Unentschieden

Die Partie bei angenehmen Bedingungen in Fulda begann wie vom Trainer gefordert mit gegenüber zuletzt deutlich engagierteren Homburgern, die sichtlich gewillt waren, nach den schwachen Auftritten wieder ihr besseres Gesicht zu zeigen. Gegen einen Gegner, der sich zuletzt mit einem 3:0 gegen Astoria Walldorf und dem jüngsten 4:0-Erfolg beim SGV Freiberg stark in Form präsentierte, dauerte es knapp fünf Minuten bis zur ersten gelungenen Aktion nach vorne. Perdedaj eroberte im Mittelfeld stark den Ball, bediente Eisele, der auf rechts Hoffmann mitnahm. Dessen Flanke erreichte am zweiten Pfosten Knezevic, der per Kopf aber nicht ganz richtig an den Ball kam und über das Tor köpfte (5.). Danach waren nennenswerte Szenen vor den Toren erst einmal rar gesät. Bei Homburg spielte nach der jüngsten Klatsche in Dreieich verständlicherweise der Sicherheitsaspekt mit. Defensiv machten die Gäste gegen die zuletzt so offensivstarken Hessen einen guten Job.