Historische Jahre im Saar-Fußball Wie das Saarland Mitglied der Fifa wurde

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Saarland eigentlich ganz andere Probleme als das Sport- und Vereinsleben. Die Städte waren zerstört, die Industrie als Ziel von Bombenkriegen ebenfalls. Und auch politisch und moralisch war das Saarland am Boden. „Die Stunde Null war hier im Saarland deswegen sehr viel mehr Stunde Null, weil das Saarland von Anfang an wieder einen besonderen Weg gegangen ist“, sagt Historiker Paul Burgard vom Landesarchiv des Saarlandes. Nach dem Krieg war plötzlich Frankreich als Besatzungsmacht da, das Saarland wurde von Deutschland abgetrennt und wie es genau mit dem kleinen Gebiet an der Saar weitergehen sollte, war noch gar nicht klar.