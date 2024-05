Neues Wunder von Bern? Guter Start für Saar-FDP-Chef Luksic und Kult-Trainer Magath bei Politiker-Fußball-EM

Saarbrücken/Bern · Der saarländische FDP-Chef Oliver Luksic will an diesem Wochenende in der Schweiz mit dem FC Bundestag Europameister werden. Helfen dabei soll Kult-Trainer Felix Magath.

10.05.2024 , 16:11 Uhr

Torjäger Oliver Luksic mit Trainer Felix Magath. Foto: FC Bundestag