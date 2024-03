Historisches Spiel jährt sich zum 70. Mal Als das Saarland fast das Wunder von Bern verhinderte

Als das Ludwigsparkstadion am 28. März 1954 um zehn Uhr seine Pforten öffnete, strömten Menschen mit Kisten und kleinen Stühlen hinein. Von den 53 000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die eine Karte für das Fußball-Großereignis Saarland gegen Deutschland ergattern konnten, waren viele schon weit vor Anpfiff um 15 Uhr da. Wohl, um sich die besten Plätze zu sichern. Die Nachfrage für das WM-Qualifikationsspiel war immens. Vergleichbar mit den jüngeren Kracherspielen im neuen Ludwigsparkstadion gegen den FC Bayern oder Eintracht Frankfurt hatten „Tausende keine Gelegenheit zum Besuch des Kampfes“, wie die Saarbrücker Zeitung über das Spiel 1954 schrieb. Nur mit dem Unterschied, dass damals mehr als drei Mal so viele Menschen in das Stadion passten als heute.