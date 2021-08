Regionaler Leitartikel : Eiskäufer wissen Qualität zu schätzen

Saarbrücken Als Schmerzgrenze nennen Kunden im Schnitt 1,31 Euro pro Eiskugel.

Da Deutschlands Statistiker gründlich und detailbewusst arbeiten, wissen wir, dass jeder Deutsche pro Jahr im Durchschnitt acht Liter Speiseeis weglutscht. Das Saarland mit seinen 52 Gemeinden weist eine hohe Dichte von Eisdielen und -cafés auf. Insgesamt sind es 327. Die große Konkurrenz bewahrt die Kunden weitgehend vor schwarzen Schafen. Spricht sich herum, dass die Qualität nicht stimmt, werden die Käufer ausweichen. Offenbar sind sie zudem bereit, für gutes Eis etwas mehr zu bezahlen. Im Saarland kostet eine Kugel je nach Kommune in der Regel zwischen einem Euro und 1,20 Euro. In deutschen Großstädten wird auch schon 1,50 Euro pro Eiskugel verlangt, in München gar schon 2,10 Euro.