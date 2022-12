Regionaler Leitartikel : Für Altenpfleger ist Geld nicht alles

Meinung Saarbrücken In der Altenpflege wird jetzt zwar besser bezahlt, trotzdem ist der Job nicht attraktiv. Durch den dramatischen Personalmangel steigt die Belastung, viele schmeißen hin – und es klaffen noch mehr Lücken. Ein Teufelskreis.

In der Altenpflege im Saarland erhält selbst Hilfspersonal einen Stundenlohn von durchschnittlich 16,59 Euro. Das liegt deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde. Fachkräfte in der Altenpflege werden im Schnitt mit 23,26 Euro pro Stunde bezahlt. Die Bezahlung ist also gut. Es muss andere Gründe für den dramatischen Personalmangel in der Alten- und Krankenpflege geben. Die meisten Altenpfleger klagen auch nicht über ihr Gehalt, obwohl oft anderes behauptet wird. Was den Beschäftigten zusetzt, ist der ausgeprägte Personalmangel. Bei einer Umfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe gaben 90 Prozent der Teilnehmer an, dass zu wenig Pfleger zu viele Patienten versorgen müssen. Die allermeisten Pflegekräfte haben ihren Beruf ergriffen, weil sie anderen Menschen helfen wollen, dennoch erwägen derzeit 40 Prozent auszusteigen, weil sie durch zu viele Schicht-, Wochenend- und Feiertagsdienste ausgelaugt werden.