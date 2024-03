Temperaturen bis 19 Grad Wetter im Saarland: Bleibt der Frühling?

Bis zum Wochenende hin bleibt es wechselhaft: Der Freitag startet heiter, zum Abend hin können allerdings Wolken und Regen aufziehen. Von 14 bis 19 Grad kühlt es in der Nacht zum Samstag auf Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad ab. Der Samstag startet dann bereits stark bewölkt, bei 6 bis 12 Grad sind Regen und böiger Wind angesagt. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt, mit einzelnen Schauern. Im Flachland fallen die Temperaturen auf bis zu 1 Grad, in höheren Lagen ist sogar leichter Frost möglich, wie der DWD meldet.