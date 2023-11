Nachruf Früherer SZ-Chefredakteur Wolfgang Saile gestorben

Hier direkt an der Grenze war selbstredend auch die Aussöhnung mit Frankreich ein Herzensthema für einen Journalisten wie ihn. „Das ist ein gewaltiger Schritt auf ein zukunftsträchtiges Feld, den man noch vor wenigen Jahren einfach für unmöglich gehalten hätte“, schrieb Saile, als de Gaulle und Adenauer 1963 ihre Unterschriften unter den Élysée-Vertrag setzten. Und notierte gar im Überschwang: „Die deutsch-französische Freundschaft, nach der Vertragsunterschrift gewissermaßen zum Gesetz beider Staaten erhoben, kann einem schon heiß machen.“ Hochemotionale Worte, aber auch klug in der Vorausschau. Wolfgang Saile galt, das berichten Weggefährten von einst, als im besten Sinne liberaler Geist, gerade auch in Zeiten, in denen die Politik im Land vornehmlich konservativ geprägt war.