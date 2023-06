Sonne, Schauer und vielleicht auch Hagel Prognose fürs lange Wochenende — so wird das Wetter in den kommenden Tagen

Die gute Nachricht zuerst: Es bleibt weiter warm im Saarland. Auch über das verlängerte Wochenende rutschen die Temperaturen, laut Prognose des DWD, nicht unter 25 Grad Celsius. Es wird sogar eher noch etwas wärmer in den kommenden Tagen. So könnte das Thermometer am Samstag schon die magische 30-Grad-Marke überschreiten.