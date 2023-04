Einstimmiges Votum im Aufsichtsrat Fristlose Kündigung für GIU-Chef Martin Welker

Gegen Welker laufen – wie berichtet – staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen. So entdeckten Steuerfahnder in einem Koffer in der Dachkammer seines Hauses 389 000 Euro in bar. Das Geld soll von einem Unternehmer stammen, mit dem Welker auch als GIU-Chef Geschäfte machte. Unter anderem wegen dieser Ermittlungen stellte die GIU Welker im November bei vollen Bezügen frei. Sein Jahresgehalt wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt.