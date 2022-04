Weiter Maskenpflicht? : Friseurbesuch im Saarland: Welche Regeln jetzt gelten

Saarbrücken Am 3. April sind die meisten Corona-Einschränkungen in Deutschland gefallen. Doch welche Regeln gelten jetzt beim Friseur im Saarland? Müssen Kunden und Angestellte noch Maske tragen? Die Corona-Regeln im Überblick.

Am 2. April endete die Übergangsfrist des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes, eine Hotspot-Regelung wird es im Saarland nicht geben. Darauf hatte sich der saarländische Ministerrat verständigt. Daher fielen auch fast alle Corona-Regeln im Saarland. Seit dem 3. April muss laut der aktualisierten Corona-Schutzverordnung nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine Maske getragen werden. Für Kliniken und Krankenhäuser gilt weiterhin 2G-plus-Regel, sonst sind alle Zugangsbeschränkungen, wie etwa für Diskotheken, abgeschafft worden.