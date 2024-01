Große Sorge vor Dauer-Leerstand Nach Aus für Wasgau-Markt in Friedrichsthal – was kommt nach?

Das Gerücht, dass die Pirmasenser Firma Wasgau Produktions & Handels AG ihren Markt in Friedrichsthal schließen könnte, ging in der Stadt schon länger um. Zu Beginn des Jahres wurde es zur traurigen Gewissheit. Der Markt in der Straße Untere Hofwiesen wird schließen. Die Begründung: „Das Geschäft ist nicht so profitabel gelaufen wie erwartet.“ So die Wasgau-Pressesprecherin Isolde Woll. Der Mietvertrag wurde zum 31. Oktober gekündigt. Zu welchem Datum sich die Türen konkret schließen werden, ist noch nicht bekannt.