Ostersamstag in Saarbrücken : Kundgebung statt Marsch für den Frieden

Saarbrücken Der Samstag vor Ostern blieb ohne traditionellen Ostermarsch – dafür gab es aber eine Kundgebung auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. „Wir sind froh, dass wir uns hier versammeln können.

Einhundert Teilnehmer versammelten sich um 12 Uhr auf dem Platz vor dem Staatstheater, um ein Zeichen für den Frieden in der Welt zu setzen. „Wir fordern ein Verbot für Atomwaffen. Der fortgesetzte Aufrüstungskurs der Bundesregierung ist ein Skandal. Gerade in Zeiten der Pandemie“, sagte Raymond Becker von QuattroPax, Grenzüberschreitende Friedensinitiative in der Großregion, in seiner Rede. Außerdem forderte er einen Stopp der Drohnenkriege. „Es sollte keine bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr geben. Wir sollten uns mehr um den Klimaschutz, anstatt um die Kriegsvorbereitung kümmern. Die Investitionen werden in einigen anderen Bereichen eher benötigt, zum Beispiel für Bildungsmaßnahmen“. Die Grenzen solle man für Menschen öffnen und nicht für Waffen.