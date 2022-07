Sommer daheim: Wer Glück hat, findet hier noch Goldmünzen : In der Villa Borg werden Kinder zu Entdeckern

Borg Leben wie die Alten Römer. In der Villa Borg können Kinder an Ausgrabungen teilnehmen und ihre eigenen Öllampen töpfern. Wir haben uns auf die Spuren der Römer gemacht.

Der Archäologiepark Villa Borg

Schon an der Eingangspforte des Freilichtmuseums tauchen die Besucher in ein anderes Zeitalter ein. Ein Schritt durch das Torhaus und schon steht man mitten in der rekonstruierten römischen Anlage. Ein langer, mit Kies ausgelegter Weg führt direkt auf das Herrenhaus zu. Hier befinden sich das archäologische Museum, ein antikes Villenbad, die Taverne im Nebenhaus und viele weitere Ausstellungsräume der Villa. Zum Außenbereich gehört das Handwerkerdorf, in dem Kinder und Erwachsene die römische Handwerkskunst entdecken und ausprobieren können. Nur wenige Schritte weiter liegt die Ausgrabungsstätte. Hier können die Kinder nach echten Fundstücken suchen. „Das können zum Beispiel präparierte Knochen oder Nägel sein, und mit etwas Glück verstecken sich dort auch kleine Goldmünzen. Die dürfen sogar mitgenommen werden“, erklärt Museumspädagoge Alexander Weisgerber.