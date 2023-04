Günstige Freizeittipps Kultur und Freizeit müssen nicht teuer sein – Hier lässt sich im Saarland Geld sparen

Nicht nur das Theater, auch Museen bieten Möglichkeiten an, sie günstiger zu besuchen. Mittels des Expresstickets können Interessierte das Historische Museum in Saarbrücken für zwei statt für sieben Euro besuchen, haben dann aber nur eine halbe Stunde für die Besichtigung Zeit. Wer sich die Exponate dagegen in Ruhe und kostenlos anschauen möchte, sollte das Museum am ersten Mittwoch eines Monats besuchen. Dann ist der Eintritt frei. Ausgenommen davon sind Menschen, die an einer Führung teilnehmen, wie das Museum auf seiner Seite schreibt.