Corona : Freiwillig ganz nah heran an Corona-Patienten

Magdalena Loew (l.) und Lisa Lellig in ihren Schutzanzügen. Foto: Ambulantes Hospiz St. Michael Völklingen

Völklingen Die Püttlinger Seniorenresidenz Viktoria war einer der Corona-Hotspots, ein gefährlicher Ort. Warum geht man freiwillig dorthin, um Corona-Patienten beim Sterben zu begleiten?

„Es muss für alles Menschen geben“, sagte sich Lisa Lellig (62) und meldete sich für Noteinsätze während der Corona-Pandemie. Das hauptamtliche Team im Ambulanten Hospiz St. Michael Völklingen hatte die 56 ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen angeschrieben, ob sie bereit wären, auch Covid-19-Patienten zu betreuen. Auch vor der Corona-Pandemie kannte man bereits Einsätze mit Schutzausrüstung, etwa wenn es um hoch ansteckende Krankheiten ging, die durch multiresistente Keime oder Darmviren ausgelöst werden.

Trotzdem erlebte Heike Steuer, die in der Völklinger Hospiz-Einrichtung die Einsätze koordiniert, die Corona-Pandemie als Ausnahme-Herausforderung: „Ich war doch sehr beunruhigt. Wir machten uns Sorgen um die Familien der Ehrenamtlichen, in denen es ja auch Risikopatienten gab. Ich war froh, als die Einsätze vorbei waren und richtig erleichtert, dass niemand krank wurde.“

15 ehrenamtliche Mitarbeiter, darunter Lellig, hatten sich bereit erklärt, während der Corona-Epidemie überhaupt noch Hausbesuche bei Schwerstkranken zu machen; acht willigten ein, auch für Corona-Patienten da zu sein. Laut Steuer wurden dann vier ihrer Ehrenamtlichen tatsächlich zwischen Gründonnerstag und Ostermontag von der Püttlinger AWO-Seniorenresidenz Viktoria angefordert, insgesamt seien vier Bewohner betreut worden. Man wechselte sich an den Sterbebetten ab.

Bekanntlich hatte sich das Püttlinger Altenheim als Corona-Hotspot erwiesen. Innerhalb von nur vier Wochen starben dort 23 Menschen. „Erst als ich die Zahlen in der Zeitung las, bin ich erschrocken“, berichtet Lellig, die sich als relativ furchtresistent beschreibt. Ihre Motivation beschreibt sie wie folgt: „Ich möchte auch in schweren Zeiten für Kranke und ihre Familien da sein, ihnen zeigen: Ihr seid auch jetzt nicht vergessen und alleine.“

In der Püttlinger Seniorenresidenz galt dies auch für das Personal, das durch Corona-Erkrankungen stark dezimiert war und am Limit arbeitete: „Alle waren angespannt und nervös“, beobachtete Lellig. „Wir Ehrenamtliche waren eine echte Entlastung, vor allem auch, weil viele Angehörige aus Angst nicht kommen wollten. Man vergisst die Angst, wenn man gebraucht wird.“ Lellig fühlte sich durch die Vollschutz-Ausrüstung, die sie anlegen musste, bestens geschützt. Sie wurde sofort zu einer sterbenden 90-Jährigen in deren Zimmer geführt, blieb zweieinhalb Stunden am Bett. „Die Patientin war sehr unruhig, hat sich im Bett gedreht und in die Decke gewickelt.“ Wie selbstverständlich hat Lellig diese Frau neu gebettet, fasste sie an, später immer mal wieder mit beruhigender Geste. „Man spürt, wenn die Menschen das wollen.“ Lellig erinnert sich, dass sie den Körperkontakt erstmals nicht spontan herstellte, sondern „ein innerlicher Schubser“ notwendig war. Aber warum sollte sie sich anders verhalten, wenn Covid-19-Kranke doch so gar nicht anders reagierten als andere Menschen?

Für ihre Kollegin Magdalena Loew (63), seit 2009 in der ehrenamtlichen Palliativbetreuung, war just dies eine der entscheidenden Erfahrungen: Corona-Sterbende seien keine „anders“ Sterbende. Drei hochbetagte Patientinnen hat Loew über Ostern im Püttlinger Altenheim besucht, erwartete durchaus Schlimmes, extreme Atemnot beispielsweise, hatte unser aller Bilder aus Kliniken in Italien im Kopf. Doch im Heim traf Loew auf Patienten, nach denen die Awo-Mitarbeiter häufig schauten: „Sie sind palliativ bestens versorgt worden und würdevoll gestorben.“ Für Loew bedeutet das, dass Menschen ohne Gerätemedizin in Ruhe „gehen“ können. Alle drei Frauen seien nicht mehr ansprechbar gewesen. „Aber man weiß, das Gehör stirbt zuletzt.“ Also hat Loew in Püttlingen am Bett einer Klassik-Liebhaberin über Stunden klassische Musik gehört. In einem anderen Fall beobachtete sie tatsächlich Atembeschwerden, Schnappatmung und eine Art Rasseln in der Brust: „Das ist häufig so und nicht Corona-bedingt. Der Sterbeprozess ist nun mal nichts Schönes.“

Für sich selbst hält sie den Begriff „Corona-Heldin“ für völlig unangebracht. Zum einen habe sie keinen Mut beweisen müssen, weil sie keine Angst vor einer eigenen Infektion mit Covid 19 hatte und hat: „Ich verdränge gut.“ Zudem gelte: „Ich mache nur das, was ich immer mache.“ Und das ist im Falle der Ehrenamtlichen in der Hospiz-Hilfe offensichtlich systemrelevant.

