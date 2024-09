Stadtlabor in Völklingen „Wir machen Theater für alle und versuchen alle einzuladen“: Das kulturelle Stadtlabor in Völklingen ist eröffnet

„Unser Stadtlabor ist ein Labor, das sich in die Innenstadt bewegt, um unser Freistil-Festival in die Stadt hineinzubringen“, so definierte Corinna Preisberg am Sonntagmorgen, um was es der freien Szene Saar geht. Geplant sind dafür verschiedene Aufführungen und Workshops im Saal des Völklinger City Managements in der Rathausstraße und an anderen Stellen.