Freistil-Festival 2024 in der Völklinger Hütte Freistil-Festival: Zwischen Trollgesängen, Grenzüberschreitungen und schmutzigen Babyfüßen

Völklingen · Das ist wohl das Schönste, was Corona im Saarland hervorgebracht hat: Das Freistil-Festival des Netzwerks freie Szene Saar. 2021 aus der Not geboren ist diese kulturelle Wundertüte in ihrer nun anstehenden dritten Ausgabe mehr als beachtlich gewachsen. In der Erzhalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte wird sich im Oktober ein beeindruckendes Programm entfalten. Mit Theater-, Tanz-, Musik-Projekten, kostenlosen Kinderprogrammen und kulturellen Krakenarmen bis tief hinein in die Völklinger Innenstadt.

03.09.2024 , 10:49 Uhr

Vor der echten Pressekonferenz gab es im Hof vor der Erzhalle eine gespielte deutsch-französische Pressekonferenz. Ein Auszug aus Corinna Preisbergs Projekt „Mittelstadtgeschichten“, das im Frühling in Völklingen lief. Jessica Schultheis (Mitte) spielte eine Beauftragte der Stadt Völklingen, Julien Blondel den offiziellen Gast aus Frankreich. Berengère Brulebois (rechts) spielte die Dolmetscherin, die dessen oft recht langatmige Rede auch mal mit zwei Worten „übersetzte“. Und das Team vom SR-Fernsehen filmte mit. Foto: Iris Maria Maurer