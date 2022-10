Freistil-Festival 2022 des Netzwerks freie Szene Saar vom 22. bis 30. Oktober : Das Freistil-Festival öffnet die Wundertüte

Kostprobe vom Kultur-Menü: Katharina Bihler und Klaus Harth (Live-Zeichnung) gewährten einen ersten Einblick in die neue Produktion „August in Streifen“, in der sich das Kollektiv My Wife mit den Bildern des saarländischen Künstlers August Clüsserath beschäftigt. Foto: Iris Maria Maurer