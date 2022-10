Das Freistil Festival 2022 im Weltkulturerbe Völklinger Hütte : Freistil-Festival: Freier Geist, freie Gesänge und ein zerrissener Maler

In Luxemburg ist sie eine Art Star: Sascha Ley ist dem Netzwerk freie Szene eng verbunden, immerhin stammt die Wahl-Luxemburgerin aus Saarbrücken. Beim Freistil-Festival stellte sie ihr neues Album „In Between“ vor. Foto: Iris Maria Maurer

Fast Halbzeit. Seit Samstag läuft in der Erzhalle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte das Freistil Festival des Netzwerks freie Szene Saar. Eine mehr als üppige, vielseite „Leistungsschau“, was sich hierzulande so an freier Kultur bietet. Am Dienstag ging es ganz besonders frei zu.