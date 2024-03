Neuer Landesentwicklungsplan Warum das freistehende Einfamilienhaus im Saarland zur Ausnahme wird

Mit den Worten „Wir werden die Wurst nicht so hoch hängen, dass man nicht mehr drankommt“, hat der saarländische Bauminister Reinhold Jost (SPD) schon vor sechs Wochen in einem SZ-Interview versucht, das kommunal- und landespolitische Streitthema „freistehendes Einfamilienhaus“ herunterzukochen. Die Wurst-Metapher sollte sagen: Keine Sorge, wir regeln das alles flexibel genug. Anfang Februar quittierte Jost dann in der Landtagsdebatte zum seit Monaten viel diskutierten Landesentwicklungsplan (LEP) die Kritik der CDU-Opposition, der LEP-Entwurf sei Ausdruck einer „Verbots- und Bevormundungspolitik des Landes“, mit den Worten: „Hier wird ein Popanz aufgebaut.“