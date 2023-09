Der Mensch und sein(e) Tier(e) – eine besondere Beziehung „Jedes Pferd hat seinen eigenen Charakter“ – Stefanie Keller aus Freisen und ihre Therapiepferde helfen Menschen

Stefanie Keller erinnert sich an eine Frau mit psychischen Problemen: „Sie war total in sich gekehrt.“ Bei ihrem ersten Besuch hatte sie sich fast nicht getraut, aus dem Auto zu steigen. Aus Angst, anderen Menschen zu begegnen und von ihnen angesprochen zu werden. Nach eineinhalb Jahren Therapie war ihr Selbstbewusstsein so gestärkt, dass sie sich auch mit Fremden unterhalten konnte. Dabei arbeitete sie nur vom Boden aus. „Sie hat nie auf einem Pferd gesessen“, erklärt Keller.