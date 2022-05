Freibäder im Saarland : Freibäder im Saarland - Alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen, Poolgröße und Anfahrt

Foto: dpa/Stefan Rampfel

Service Die Freibadsaison im Saarland ist eröffnet. Doch welche Freibäder gibt es im Saarland und wo gibt es zu den Schwimmbecken noch Rutschen und Springtürme? Wir geben einen Überblick.

Im Saarland gibt es zahlreiche Freibäder, die im Sommer zum Abkühlen und Schwimmen einladen. Wir geben einen Überblick, welches Freibad es in Ihrer Nähe gibt.

Anmerkung: Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert und erweitert. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben zum ÖPNV entstammen der Fahrplanauskunft des SaarVV.

Freibäder im Landkreis Neunkirchen

Bexbach - Freibad Hochwiesmühle

Öffnungszeiten ab 6. Mai:

Vor den Sommerferien: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Während der Sommerferien: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Außerhalb der Ferienzeit: 09:00 Uhr bis

Ausstattung:

Warmwasser-Sportbecken (24 Grad)

Rutsche

3-Meter-Sprungturm

Eltern-Kind-Bereich

Eintrittspreise:

Eintrittskarten können ausschließlich hier online erworben werden:

Erwachsene: 4,50 Euro

Kinder bis 15 Jahre: 3 Euro

Schüler, Schwerbehinderte, Studenten: 3,50 €

Eltern mit Kind 8,00 €

Elternteil mit Kind/ern 5,00 €

Feierabendkarte 3,00 € ab 90 min. vor Schließung

Kontakt: Stadtwerke Bexbach / Tel. 06826 7991 / Webseite: Stadtwerke Bexbach

Anfahrt:

Pkw: Hochwiesmühle 1, 66450 Bexbach

ÖPNV: Vom Bahnhof Bexbach mit dem Anruf-Linien-Taxi AST 548 bis Hochwiesmühle (Fahrtrichtung Kleinottweiler/Homburg). Fährt nach Fahrplan und festem Linienweg. Anmeldung mind. 60 Minuten vor Fahrtbeginn (Taxi-Burkhardt 06826 - 6666). Es gilt der saarVV-Tarif. Dauer: 10 Minuten

Freibäder im Kreis Saarlouis

Freibad Saarwellingen

Öffnungszeiten:

Das Freibad Saarwellingen öffnet ab dem 21. Mai täglich von 8 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

Badegäste können sich auf ein Schwimm- und Sprungbecken, eine Rutsche (60 Meter) und ein Planschbecken freuen.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich in der Straße Am Freibad in 66793 Saarwellingen. Wer mit dem ÖPNV zum Schwimmbad möchte, muss am Bahnhof Saarlouis mit der Linie 463 Richtung Lebach bis zum Schloßplatz in Saarwellingen. Die Fahrzeit beträgt etwa 15 Minuten. Anschließend geht es rund 20 Minuten zu Fuß bis zum Schwimmbad.

Eintrittspreise:

Erwachsene zahlen hier 3,50 Euro Eintritt, Kinder von 7 bis 17 bezahlen 1,50 Euro und Familien 8 Euro. Der Kurzschwimmer-Tarif liegt bei 2 Euro.

Schwalbach

Öffnungszeiten:

Im Freibad in Schwalbach der Gemeinde Schmelz können Badegäste montags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr schwimmen sowie dienstags bis sonntags von 8 bis 19 Uhr.

Ausstattung:

Für kleine Badegäste ist ein Planschbecken vorhanden. Außerdem verfügt das Freibad über einen 1-,3- und 5-Meter-Sprungturm. Das Freibad befindet sich in der Großwaldstraße 31 in 66773 Schwalbach.

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV ist die Anfahrt vom Bahnhof Saarlouis mit den Bussen der Linien 404 und 402 Richtung Schwalbach bis zur Haltestelle Schackmann möglich. Anschließend folgt ein Fußweg von 11 Minuten, insgesamt dauert die Anfahrt etwa 29 Minuten. Als Alternative bietet sich die Fahrt vom Bahnhof Bous mit dem Bus 406 in Richtung Saarlouis ZOB bis zur Kirche in Ensdorf an. Dort angekommen müssen Sie in den Bus 402 umsteigen und bis zur Haltestelle Schackmann fahren. Den Fußweg eingeschlossen, dauert die Anfahrt hier etwa 27 Minuten.

Eintrittspreise:

Im Freibad Schwalbach zahlen Erwachsene 3 Euro Eintritt, Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 1,50 Euro. Tickets sind online und an der Kasse verfügbar.

Wallerfangen

Öffnungszeiten:

Das Freibad der Gemeinde Wallerfangen öffnet für Badegäste von dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. In den Ferien ist von Dienstag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Ausstattung:

Ein 50-Meter-Schwimmerbecken und ein barrierefreies Warmwasserbecken (24 Grad) sorgen für ausreichend Platz zum Schwimmen. Zudem ist ein 3-Meter-Sprungturm, eine Kinderrutsche und ein Planschbecken vorhanden.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich in der Baulochstraße 102 in 66789 Wallerfangen. Mit dem ÖPNV ab dem Bahnhof Saarlouis müssen Sie mit der Buslinie 404 bis zur Haltestelle ZOB Kleiner Markt fahren. im Anschluss steigen Sie in die Linie 410 Richtung Dilingen und fahren bis zum Rathaus Wallerfangen. Auch hier ist ein Umstieg in den Bus 422 Richtung Gisingen bis Augustinerstraße nötig. Dort angekommen folgt ein Fußweg von 12 Minuten. Die Anfahrt dauert insgesamt etwa 38 Minuten.

Eintrittspreise:

Schwimmen können Erwachsene für 3 Euro Eintritt, Kinder ab 6 Jahren zahlen 1,50 Euro. Der Abendtarif kostet ebenfalls 1,50 Euro.

Freibäder im Landkreis St. Wendel

Freisen - Weiselbergbad

Öffnungszeiten:

Hier können Gäste montags, mittwochs und freitags von 9 bis 19 Uhr sowie dienstags, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr schwimmen. Das Freibad ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten richten sich jedoch nach der Witterung.

Ausstattung:

Das Weiselbergbad ist ein Hallenbad mit Außenbecken.

Anfahrt:

Die Adresse lautet Zum Schwimmbad 7 in 66629 Freisen. Vom Bahnhof St. Wendel mit der Linie 603 bis zur Talbrücke Oberkichen ist auch die Anfahrt mit dem ÖPNV möglich. Von dort aus müssen Sie etwa 10 Minuten zum Weiselbergbad laufen.

Eintrittspreis:

Für Erwachsene kostet der Eintritt 4,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2,50 Euro.

Schaumbergbad Tholey

Öffnungszeiten:

Besucher können montags von 13 bis 22 Uhr schwimmen. Dienstags bis Donnerstag hat das Bad von 10 bis 22 Uhr geöffnet, freitags bis 23 Uhr. Samstags und sonntags ist in der Zeit von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Ausstattung:

Ausgestatt mit einem Außenbecken lädt das Erlebnisbad an warmen Tagen zu einer Abkühlung ein.

Anfahrt:

Das Schaumbergbad ist in der Straße Zum Erlebnispark 1 in 66636 Tholey zu finden. Mit dem ÖPNV ist das Schwimmbad vom Bahnhof St. Wendel aus mit der Buslinie R4 bis zum Schaumbergbad zu erreichen. Die Fahrt dauert etwa 22 Minuten.

Eintrittspreise:

Eine Tageskarte kostet hier 8 Euro, Kurzschwimmer zahlen 4 Euro. Samstags und sonntags kommt ein Zuschlag von einem Euro hinzu. Für Kinder und Jugendliche kostet der Eintritt ins Schwimmbad 5 Euro.

Bostalsee

Öffnungszeiten:

Das Freizeitzentrum Bostalsee verügt über zwei Strandbäder in Bosen und Gonnesweiler, die täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet sind.

Anfahrt:

Die Strandbäder befinden sich Am Seehafen 1 in 66625 Nohfelden-Bosen. Wer mit dem ÖPNV fahren möchte, kann am Bahnhof Türkismühle mit der Linie R11 zum Campingplatz Bosen oder Center Parcs fahren. Die Fahrt dauert 5 bis 15 Minuten.

Eintrittspreise:

Schüler, Studenten und Azubis zahlen 2 Euro Eintritt. Für Erwachsene kostet der Eintritt zum Strandbad 4 Euro. Der Abendtarif liegt bei 2 Euro.

Freibäder im Saar-Pfalz-Kreis

Blieskastel

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr 9 bis 21 Uhr

Wochenende und Feiertags 9 bis 20 Uhr

Ausstattung:

Außenbecken 25 x 25 m

Schwimmerbereich (1,80-2,00 m Wassertiefe)

Nichtschwimmerbereich (0,70-1,30 m Wassertiefe)

Außenwasserrutsche

Schwimmkanal ins Hallenbad

Kinderplanschbecken (0,40 m Wassertiefe, achteckig mit Wasserpilz)

10.000 qm baumbestandene Liegewiese

Kinderspielplatz

Beachvolleyball-Anlage

Anfahrt:

Bliesaue 1, 66440 Blieskastel

Haltestelle Freizeitzentrum ist erreichbar mit: Bus 506 von Königstraße Webenheim, Bus 577 vom Busbahnhof Blieskastel, 562 ZOB Zweibrücken, 506 Saarbrücken Hbf, Bus R10 Saarbrücken Hbf, Bus 547 Kirkel Kaiserstraße, Bus 501 Busbahnhof Blieskastel

Eintrittspreise:

Erwachsene: Einzelticket: 5 Euro, Zehnerkarte 45,50 Euro, Feierabendtarif ab 18 Uhr: 3 Euro, Kinder und Jugendliche: 3 Euro, Zehnerkarte: 28 Euro

Freibäder im Kreis Merzig-Wadern

Mettlach

Öffnungszeiten:

Außerhalb der Ferien: Mo bis Fr: 10-20 Uhr

Sa und So: 10 bis 19 Uhr / Während Ferien: Mo bis Fr: 9 - 20 Sa und So: 9 -19

Ausstattung:

33-Meter-Becken für Schwimmer

50-Meter-Becken für Nichtschwimmer

Rutsche (60 Meter)

5-Meter-Sprungturm

3-Meter-Sprungturm

1-Meter-Sprungbrett

Planschbecken

Anfahrt:

Freibad Mettlach, Britter Straße, 66693 Mettlach

ÖPNV: Ab Bahnhof Mettlach mit dem Bus 205 bis Park, Mettlach. Dort Umstieg in Bus 258 Richtung Saarhölzbach bis Britter Straße. Dauer der Fahrt: 29 Minuten

Eintrittspreise:

Erwachsene 5 Euro, Kinder (4 bis 17 Jahre) 2 Euro, Kurzbadekarte ab 17 Uhr: 2 Euro.

Freibäder im Regionalverband Saarbrücken

Dudweiler

Öffnungszeiten:

Im Freibad Dudweiler beginnt die Saison am 16. Mai. Geöffnet hat das Bad von Montag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

Das Freibad ist mit einem barrierfreien Nichtschwimmerbecken, Planschbecken mit Wasserpilz, einer Wassserrutsche mit separatem Landebecken und einem Sportbecken ausgestattet. Zudem gibt es einen Spielplatz und die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen. Für Verpflegung ist mit dem dortigen Verkaufskiosk gesorgt.

Anfahrt:

Das Freibad Duweiler befindet sich in der St. Ingbert Straße 141 in 6615 Dudweiler. Wer vom Bahnhof Dudweiler aus mit dem ÖPNV fahren möchte, kann in die Buslinie 133 steigen und bis zu Haltstelle Dudweiler Schwimmbad fahren. Die Fahrtzeit beträgt etwa 25 Minuten.

Eintrittspreise:

Für 4,20 erhalten Erwachsene Zutritt zum Freibad. ugendliche (13 bis 17 Jahre) zahlen 2,20 Euro. Kinder von 6 bis 12 Jahren bezahlen 1,60 Euro Eintritt. Studenten und Schüler ab 18 Jahren erhalten einen vergünstigten Tarif von 2,90 Euro. Eine Familienkarte (ein Erwachsener und ein Kind) sind für 5,40 Euro erhältlich. Für jedes weitere Kind fällt ein Euro Aufpreis an.

Kleinblittersdorf

Öffnungszeiten:

Das Freibad der Gemeinde Kleinblittersdorf öffnet ab der zweiten Maihälfte bis September täglich von 8 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

Geschwommen werde kann in einem 50-Meter-Becken und einem Nichtschwimmerbecken. Es sind zudem ein 1- und 3-Meter Sprungturm vorhanden.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich in der Wintringer Straße in 66271 Kleinblittersdorf. Mit dem ÖPNV ist das Freibad vom Bahnhof Kleinblittersdorf mit dem Bus 147 (Richtung Bliesransbach) zu erreichen, aussteigen müssen Sie am Schluzentrum. Die fahrt dauert etwa sieben Minuten.

Eintrittspreise:

Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen einen Euro Eintritt. Erwachsene bezahlen 4 Euro. Der Familienpass (Elternteil mit Kind) kostet 4 Euro. Schüler, Studenten und Azubis erhalten einen Nachlass und bezahlen 2,50 Euro. Der Kurzschwimmer-Tarif kostet 3 Euro.

Schwarzenbergbad Saarbrücken:

Öffnungszeiten: Ab dem 16. Mai ist das Freibad von montags bis sonntags in der Zeit von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Dienstag, Donnerstag und Freitag können Frühschwimmer bereits ab 7 bis 9 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Ausstattung:

Ein Sportbecken, Kinderplanschbecken, eine 80 Meter lange Rutsche, ein Strömungskanal und eine Sprudelanlage sorgen für jede Menge Spaß im Wasser. Außerhalb des Wasser können sich Badegäste an Beachvolleyball, Federball, Tischtennis oder an der Minigolfanlage probieren. Auf der Liegewiese oder der Sonnenterrasse kann anschließend wieder Kraft getankt werden. Eine Verpflegungsmöglichkeit ist ebenfalls gegeben.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich Am Schwarzenbergbad in 66121 Saarbrücken. Mit dem ÖPNV ist das Bad vom Hauptbahnhof aus mit der Buslinie 106 zu erreichen, Ausstieg an der Haltstelle Rotenbühl (Fahrzeit etwa 17 Minuten).

Eintrittspreise:

Kinder von 6 bis 12 Jahren bezahlen 1,60 Euro Eintritt. Studenten und Schüler ab 18 Jahren erhalten einen vergünstigten Tarif von 2,90 Euro. Eine Familienkarte (ein Erwachsener und ein Kind) sind für 5,40 Euro erhältlich. Für jedes weitere Kind fällt ein Euro Aufpreis an.