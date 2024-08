Alle Infos zur Badesaison Freibäder im Saarland – Öffnungszeiten, Anfahrt und Preise

Öffnungszeiten: Das Freibad ist von montags, mittwochs, samstags und sonntags in der Zeit von 9 bis 20 Uhr geöffnet, am Dienstag, Donnerstag und Freitag können Frühschwimmer bereits ab 7 Uhr ihre Bahnen ziehen.

Ausstattung:

Ein Sportbecken, Kinderplanschbecken, eine 80 Meter lange Rutsche, ein Strömungskanal und eine Sprudelanlage sorgen für jede Menge Spaß im Wasser. Außerhalb des Wasser können sich Badegäste an Beachvolleyball, Federball, Tischtennis oder an der Minigolfanlage probieren. Auf der Liegewiese oder der Sonnenterrasse kann anschließend wieder Kraft getankt werden. Eine Verpflegungsmöglichkeit ist ebenfalls gegeben.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich Am Schwarzenbergbad in 66121 Saarbrücken. Mit dem ÖPNV ist das Bad vom Hauptbahnhof aus mit der Buslinie 106 zu erreichen, Ausstieg an der Haltstelle Rotenbühl (Fahrzeit etwa 17 Minuten).

Eintrittspreise:

Kinder von 6 bis 12 Jahren bezahlen 1,80 Euro Eintritt. Ab 13 Zahlen Kinder bis 17 Jahre 2,50 Eintritt. Erwachsene zahlen 4,80 Euro. Studenten und Schüler ab 18 Jahren erhalten einen vergünstigten Tarif von 3,30 Euro.

Totobad Saarbrücken