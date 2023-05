Alle Infos zur Badesaison In diesen Freibädern im Saarland können Sie sich jetzt abkühlen – Öffnungszeiten, Anfahrt & Preise

Öffnungszeiten:

Im Freibad in Schwalbach der Gemeinde Schmelz können Badegäste montags in der Zeit von 8 bis 19 Uhr schwimmen.

Ausstattung:

Für kleine Badegäste ist ein Planschbecken vorhanden. Außerdem verfügt das Freibad über einen 1-,3- und 5-Meter-Sprungturm. Das Freibad befindet sich in der Großwaldstraße 31 in 66773 Schwalbach.

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV ist die Anfahrt vom Bahnhof Saarlouis mit den Bussen der Linien 404 und 402 Richtung Schwalbach bis zur Haltestelle Schackmann möglich. Anschließend folgt ein Fußweg von 11 Minuten, insgesamt dauert die Anfahrt etwa 29 Minuten. Als Alternative bietet sich die Fahrt vom Bahnhof Bous mit dem Bus 406 in Richtung Saarlouis ZOB bis zur Kirche in Ensdorf an. Dort angekommen müssen Sie in den Bus 402 umsteigen und bis zur Haltestelle Schackmann fahren. Den Fußweg eingeschlossen, dauert die Anfahrt hier etwa 27 Minuten.

Eintrittspreise:

Im Freibad Schwalbach zahlen Erwachsene 3 Euro Eintritt, Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 1,50 Euro. Tickets sind online und an der Kasse verfügbar.

Kontakt: Gemeinde Schmelz, Tel. 06887 3010, Webseite: Freibad Schwalbach