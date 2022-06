Alle Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt : In diesen Freibädern können Sie sich im Saarland diese Woche abkühlen

Foto: mec/Stadt Neunkirchen/mec 40 Bilder Wo Saarländer sich jetzt schon abkühlen können

Service Temperaturen weit über 30 Grad kommen diese Woche auf das Saarland zu. Perfektes Wetter für eine Abkühlung im Freibad also. Bei welchen Freibädern sich ein Besuch lohnen würde, sehen Sie in unserer Liste.

Im Saarland gibt es zahlreiche Freibäder, die im Sommer zum Abkühlen und Schwimmen einladen. Wir geben einen Überblick, welches Freibad es in Ihrer Nähe gibt.

Anmerkung: Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert und erweitert. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben zum ÖPNV entstammen der Fahrplanauskunft des SaarVV.

Freibäder im Landkreis Neunkirchen

Ottweiler - Ludwig-Jahn Freibad

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr.

Ausstattung:

Sportbecken

Eltern-Kind-Bereich

Rutsche

Anfahrt:

Das Schwimmbad befindet sich in der Mainzweilerstr. 69 in 66564 Ottweiler. Mit dem ÖPNV ist das Freibad vom Bahnhof Ottweiler mit dem Bus 344 erreichbar. Ausstieg an der Haltstelle Freibad. Dauer: 4 Minuten.

Eintrittspreise:

Kinder unter 10 Jahren: 1 Euro

Kinder und Jugendliche ab 10 und unter 16 Jahren: 1,50 Euro

Jugendliche ab 16 Jahren/Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligen- und Wehrdienstleistende (mit Ausweis): 2 Euro

Erwachsene ab 18 Jahren: 3 Euro

Kontakt: Ludwig-Jahn-Bad, Tel. 06824 3400, Webseite: Stadt Ottweiler

Landsweiler-Reden

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 9.30 bis 19 Uhr.

Ausstattung:

50-Meter-Sportbecken

35-eter-Becken

25-Meter-Warmwasserbecken

70 Meter Rutsche

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich Am Volksbad in 66578 Schiffweiler. Mit dem ÖPNV vom Bahnhof Landsweiler-Reden ist das Schwimmbad mit dem Bus 307 erreichbar, Ausstieg an der Haltestelle Stuppi (Fahrzeit: zwei Minuten). Es folgt ein Fußweg von etwa sechs Minuten.

Eintrittspreise:

Kinder und Jugendliche ab 16 sowie Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligen- und Wehrdienstleistende (mit Ausweis): 2 Euro

Erwachsene: 3,50 Euro

Menschen mit Schwerbehinderung (mit Ausweis): 2 Euro

Feierabendtarif ab 17 Uhr: 2 Euro

Kontakt: Gemeinde Schiffweiler. Tel. 06821 67128, Webseite: Freibad Landsweiler-Reden

Lesen Sie auch Tipps für den Sommer : Sieben der schönsten Badeseen und Freibäder im Saarland

Neunkirchen Kombibad Die Lakai

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 12 bis 19 Uhr.

Ausstattung:

Hallenbad mit Außenbecken

25-Meter Wettkampfbecken mit Sprungturm

Becken mit Massagedüsen, Massageliegen und Bodensprudler

Kinderplanschbecken

Anfahrt:

Das Kombibad Die Lakai befindet sich An der Lakaienschäferei 1 in 66538 Neunkirchen. ÖPNV: Vom Bahnhof Neunkirchen bis zur Haltestelle Die Lakai mit den Buslinien 315 und 305. Die Fahrzeit beträgt etwa 19 bis 26 Minuten.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3,50 Euro

Ermäßigt (Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18.Lebensjahr, Schüler, Studenten, Personen mit dem Grad der Behinderung 50 Prozent): 2,50 Euro

Feierabendkarte: 2,50 Euro

Familienkarte: 3,50 Euro plus 1,50 Euro für jedes weitere Kind

Kontakt: Stadt Neunkirchen, Tel. 06821 9319890, Webseite: Kombibad Lakai

Illingen-Uchtelfangen - Freibad Sonnenborn

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 19.30 Uhr.

Ausstattung:

Warmwasserbecken (25 Grad)

Rutsche

Babybecken

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich Am Schwimmbad in 66557 Illingen. Mit dem ÖPNV ist das Schwimmbad vom Bahnhof Illingen aus mit dem Bus 314 bis zum Gewerbegebiet Wiesbach Eppelborn möglich. Dort müssen Sie in den Bus 321 umsteigen und bis zur Haltestelle Am Schwimmbad fahren. Die Fahrt dauert etwa 17 Minuten.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3,50 Euro

Schüler, Studenten und Menschen mit Schwerbehinderung (ab 50 Prozent): 3 Euro

Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren: 2,30 Euro

Kontakt: Freibad Sonnenborn, Tel. 06825 409237, Webseite: Freibad Sonnenborn

Freibad in Neunkirchen-Heinitz:

Das Familienbad in Heinitz bleibt diese Saison geschlossen.

Freibad in Neunkirchen-Wiebelskirchen:

Öffnungszeiten:

Das Freibad in Wiebelskirchen soll Mitte Juni öffnen. Öffnungszeiten sind von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr jeden Tag.

Freibad Wiebelskirchen

Freibäder im Kreis Saarlouis

Saarlouis - Sonnenbad

Öffnungszeiten:

Mittwochs und freitags von 7 bis 20 Uhr, an allen übrigen Wochentagen sowie an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

Schwimmerbecken

Nichtschwimmerbecken

Rutsche

Planschbecken

1- und 3-Meter-Sprungturm

Anfahrt: Das Freibad befindet sich in der Kurt-Schumacher-Allee 131 in 66740 Saarlouis-Steinrausch. Mit dem ÖPNV vom Bahnhof Saarlouis erreichen Sie das Freibad mit dem Bus 438 oder 437 Richtung Steinrauch bis zur Haltestelle Schwimmbad. Die Fahrt dauert etwa 19 Minuten.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 4 Euro

Familientarif: 8 Euro

Kurztarif: 2 Euro

Schüler, Azubis, Studenten sowie Kinder zwischen 6 und 16 Jahren: 2 Euro

Kontakt: Wirtschaftsbetriebe Saarlouis, Tel. 06831 4896798, Webseite: Sonnenbad Saarlouis

Schmelz - Heidebad

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr.

Ausstattung:

50-Meter-Sportbecken

50-Meter-Mehrzweckbecken

Planschbecken

Rutsche (90 Meter)

1-, 3- und 5-Meter-Sprungturm

Anfahrt:

Das Heidebad ist unter der Adresse Zum Heidebad 55 in 66839 Schmelz zu finden. ÖPNV: Ab dem Bahnhof Lebach mit dem Bus R3 Richtung Wadern bis zur Haltestelle Brücke Schmelz (Dauer: 12 Minuten), dann umsteigen in den Bus 466 Richtung Saarlouis ZOB Kl. Markt bis zur Haltestelle Abzw. Heidebad Schmelz (Dauert: 3 Minuten). Anschließend folgt ein Fußweg von etwa 10 Minuten.

Eintrittspreise:

Kinder und Jugendliche (7 bis 17 Jahre): 2 Euro

Erwachsene: 4 Euro

Ermäßigt für Menschen mit Behinderung (ab 50%): 3 Euro

Kontakt: Gemeinde Schmelz, Tel. 06887 2165 Webseite: Heidebad Schmelz

Ensdorf

Öffnungszeiten ab 26. Mai:

Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

59 Meter lange Wasserrutsche

Sprunganlage

Anfahrt:

Adresse: Prälat-Anheier-Straße in 66806 Ensdorf. Ab dem Bahnhof Ensdorf fußläufig in etwa 20 Minuten zu erreichen. Bei Anfahrt mit dem Bus 404 Ausstieg an der Haltestellen Rathaus (Dauer: 11 Minuten). Von dort aus folgt ein Fußweg von etwa acht Minuten.

Eintrittspreise:

Frühschwimmertarif (drei Stunden nach Öffnung): 3,50 Euro

Erwachsener: 4,50 Euro

Ermäßigung: 2 Euro

Spätschwimmertarif (drei Stunden vor Schließung): 3,50 Euro

Kontakt: Gemeinde Ensdorf, Tel. 06831 506206, Webseite: Freibad Ensdorf

Freibad Saarwellingen

Öffnungszeiten:

Das Freibad Saarwellingen öffnet täglich von 8 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

Badegäste können sich auf ein Schwimm- und Sprungbecken, eine Rutsche (60 Meter) und ein Planschbecken freuen.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich in der Straße Am Freibad in 66793 Saarwellingen. Wer mit dem ÖPNV zum Schwimmbad möchte, muss am Bahnhof Saarlouis mit der Linie 463 Richtung Lebach bis zum Schloßplatz in Saarwellingen. Die Fahrzeit beträgt etwa 15 Minuten. Anschließend geht es rund 20 Minuten zu Fuß bis zum Schwimmbad.

Eintrittspreise:

Erwachsene zahlen hier 3,50 Euro Eintritt, Kinder von 7 bis 17 bezahlen 1,50 Euro und Familien 8 Euro. Der Kurzschwimmer-Tarif liegt bei 2 Euro.

Kontakt: Gemeinde Saarwellingen, Tel. 06838 2418, Webseite: Freibad Saarwellingen

Schwalbach

Öffnungszeiten:

Im Freibad in Schwalbach der Gemeinde Schmelz können Badegäste montags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr schwimmen sowie dienstags bis sonntags von 8 bis 19 Uhr.

Ausstattung:

Für kleine Badegäste ist ein Planschbecken vorhanden. Außerdem verfügt das Freibad über einen 1-,3- und 5-Meter-Sprungturm. Das Freibad befindet sich in der Großwaldstraße 31 in 66773 Schwalbach.

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV ist die Anfahrt vom Bahnhof Saarlouis mit den Bussen der Linien 404 und 402 Richtung Schwalbach bis zur Haltestelle Schackmann möglich. Anschließend folgt ein Fußweg von 11 Minuten, insgesamt dauert die Anfahrt etwa 29 Minuten. Als Alternative bietet sich die Fahrt vom Bahnhof Bous mit dem Bus 406 in Richtung Saarlouis ZOB bis zur Kirche in Ensdorf an. Dort angekommen müssen Sie in den Bus 402 umsteigen und bis zur Haltestelle Schackmann fahren. Den Fußweg eingeschlossen, dauert die Anfahrt hier etwa 27 Minuten.

Eintrittspreise:

Im Freibad Schwalbach zahlen Erwachsene 3 Euro Eintritt, Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 1,50 Euro. Tickets sind online und an der Kasse verfügbar.

Kontakt: Gemeinde Schmelz, Tel. 06887 3010, Webseite: Freibad Schwalbach

Wallerfangen

Öffnungszeiten:

Das Freibad der Gemeinde Wallerfangen öffnet für Badegäste von dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. In den Ferien ist von Dienstag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Ausstattung:

Ein 50-Meter-Schwimmerbecken und ein barrierefreies Warmwasserbecken (24 Grad) sorgen für ausreichend Platz zum Schwimmen. Zudem ist ein 3-Meter-Sprungturm, eine Kinderrutsche und ein Planschbecken vorhanden.

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich in der Baulochstraße 102 in 66789 Wallerfangen. Mit dem ÖPNV ab dem Bahnhof Saarlouis müssen Sie mit der Buslinie 404 bis zur Haltestelle ZOB Kleiner Markt fahren. im Anschluss steigen Sie in die Linie 410 Richtung Dillingen und fahren bis zum Rathaus Wallerfangen. Auch hier ist ein Umstieg in den Bus 422 Richtung Gisingen bis Augustinerstraße nötig. Dort angekommen folgt ein Fußweg von 12 Minuten. Die Anfahrt dauert insgesamt etwa 38 Minuten.

Eintrittspreise:

Schwimmen können Erwachsene für 3 Euro Eintritt, Kinder ab 6 Jahren zahlen 1,50 Euro. Der Abendtarif kostet ebenfalls 1,50 Euro.

Überherrn - Parkbad

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr.

Ausstattung:

Sportbecken

Nichtschwimmerbecken

Sprungbecken

Kinderrutsche

Anfahrt:

Das Freibad befindet sich Am Kulturhaus 2, 66802 Überherrn. Ab dem Bahnhof Überherrn ist die Fahrt mit dem Bus 409 bis zur Haltestelle Bonifatiusschule (2 Minuten Fahrtweg) möglich, es folgt ein Fußweg von etwa 200 Metern.

Eintrittspreise:

Kinder (6 bis 15 Jahre): 1,50 Euro

Ab 15 Jahren: 3,50 Euro

Abendtarif: 2 Euro

Kontakt: Kommunale Dienste Überherrn, Tel. 06836 921940, Webseite: Parkbad Überherrn

Parkbad Wadgassen