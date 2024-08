Google-Ranking 2024 Freibäder im Saarland – das sind acht der beliebtesten Schwimmbäder

Der Sommer 2023 ist in vollem Gange und die hohen Temperaturen laden zu einer Abkühlung im Freibad ein – insbesondere, wenn wieder einmal eine Hitzewelle über den Südwesten hinwegrollt. Das Saarland bietet eine große Auswahl an Freibädern. Die SZ stellt Ihnen die „Top 8“ unter den Schwimmbädern im Freien vor. Hierfür haben wir Freibäder in die Liste aufgenommen, die bei Google eine Gesamtwertung von mindestens 4,5 Sternen vorweisen (Stand August 2024). Wo und wann Sie sich am besten abkühlen und entspannen können, erfahren Sie hier.