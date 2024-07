Klasse F126 Neue Bundeswehr-Fregatte der Marine soll auf den Namen „Saarland“ getauft werden

Die F126 wird eine bedeutende Rolle in der zukünftigen maritimen Strategie Deutschlands spielen und wird mit neusten Technologien ausgestattet sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie symbolisiere damit nicht nur „Deutschlands Einsatzfähigkeit für maritime Sicherheit und militärische Verlässlichkeit, sondern ist auch ein Aushängeschild für den technologischen Fortschritt in unserem Land“. Schön: „Wo immer die Fregatte auf der Welt unterwegs sein wird, wird sie der Name unseres Bundeslandes zieren. Das erfüllt mich als Saarländerin mit Stolz.“