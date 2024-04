Totschlags-Prozess vor dem Saarbrücker Landgericht Frau in Schmelz mit Säure getötet – oder war es doch Selbstmord?

Fortsetzung im Prozess gegen die 39-Jährige, die in Schmelz ihre Mitbewohnerin im Mai 2023 angeblich mit Essigessenz getötet haben soll. Dabei habe sie ihr 52-jähriges Opfer an einen Stuhl gefesselt, habe es mit Klebeband geknebelt und ihr die Essigessenz eingeflößt. Gefunden hat die Polizei die Frau allerdings in ihrem Bett, ohne Fesseln, die hat sie erst später unter einer Treppe gefunden. Die 39-Jährige hingegen finden sie in eines „psychischen Ausnahmezustand“ vor der Wohnung. Schreiend (wir berichteten).