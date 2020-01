Porträt der Woche : Der Saarländer, der mit der Kamera Bilder malt

Saarbrücken/Furschweiler Franz Rudolf Klos gründete mit zwei Freunden vor knapp 48 Jahren den erfolgreichen Fotoclub Tele Freisen, der heute mehr als 220 Mitglieder hat.

Zu Klos’ Repertoire gehören überdies Fotos, die die Dynamik der Bewegung – etwa im Sport – abbilden, oder scharf konturierte Architektur, geometrische Perspektiven, die ins Unendliche zu schnellen scheinen: Klos spricht oft von der besonderen Bedeutung der Tiefe. In Schwarz-Weiß wird sie besonders augenfällig, ein Grund vielleicht, warum ihn diese Art des Fotografierens nach so vielen Jahren Bild-Arbeit noch immer besonders reizt. Und noch immer kommt er nach Möglichkeit ohne Fotoshop-Bearbeitung aus. Auch wenn er eingesteht, dass er die digitalen Welten, die der Fotografie heute zur Verfügung stehen, durchaus zu schätzen weiß.

Bei den Motiven sind die Vorlieben des 64-Jährigen nicht leicht auszumachen. Er selbst denkt auch nicht lange über eine Antwort nach: „Ich bin ein Allrounder“ sagt er, „ich gehe aber mit offenen Augen durch die Welt.“ Ein eher unspezifisches Bekenntnis – zunächst. Tiefe, Farben, Licht und auf gar keinen Fall das „große Ganze“ wären zuvorderst Kriterien, die es nach Klos zu beachten gilt, soll ein Foto gelingen. Und vor allem Geduld, um im richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken: „Ich vergleiche den Fotografen immer mit einem Angler, der oft lange darauf warten muss, bis ein Fisch anbeißt.“ Den Allrounder, so stellt sich indes heraus, treibt dann doch ein spezielles Thema um, und das immerhin schon seit einigen Jahren – durch jüngste Diskussionen und Nachrichten jedoch einmal mehr ins Bewusstsein gerückt: Es ist die Umwelt-Fotografie, die er allerdings nicht politisch, schon gar nicht belehrend versteht. „Mein Anliegen ist es aber, Denkanstöße zu geben.“ Mit dem Foto einer blauen Limousine in voller Fahrt etwa, aus deren Fenster sich ein Beifahrer gerade seiner Plastik-Abfälle entledigt – dort, wo jenseits der Grasnabe schon Verpackungsmüll einer einschlägigen Burgerkette liegt. Ein plakatives Foto fürwahr, doch ist es nicht gelegentlich auch geboten, den Betrachter mit der Nase auf solche Umwelt-Schweinereien zu stoßen?

Die Faszination Fotografie jedenfalls ließ den gebürtigen Freisener, der mit seiner Frau Elisabeth heute in Namborn-Furschweiler lebt, seit seiner Ausbildungszeit als Mechaniker bei der BASF in Ludwigshafen nicht mehr los. Dort hatte er als damals 16-Jähriger erstmals Gelegenheit, sich in einem Fotolabor umzusehen. Das ermutigte ihn, mit zwei Freunden 1972 den Fotoclub Tele Freisen zu gründen, einen von heute rund 15 zumeist erfolgreichen Fotoclubs im Saarland.

Später wurde Klos Beamter bei der Post, ging allerdings frühzeitig, im Jahr 2000, in den Ruhestand. Fortan konnte sich der Vater zweier heute erwachsener Kinder noch intensiver Fotografie und Verein widmen. „Vor allem aber bin ich ein Vereinsmensch“, gesteht der großgewachsene Mann. Was ihn antreibt, ist die Ausbildung von Menschen im Umgang mit der Kamera. Unbedingt gehöre dazu auch die Bildkritik: Man selbst ist ja manchmal von einem Motiv emotional so beindruckt, dass man die Störfaktoren gar nicht wahrnimmt und Fehler macht.“ Klos selbst lernte das fotografische Handwerk unter anderem „in Kursen von Robert Häusser in Heidelberg, einem Altmeister der Fotografie“.