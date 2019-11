Kostenpflichtiger Inhalt: Weitsicht gefordert : „Das Ziel der Frankreich-Strategie ist nicht unrealistisch“

Foto: dpa/Kay Nietfeld Die Frankreichstrategie des Saarlands stößt in ihrer jetzigen Ausgestaltung nicht überall auf Gegenliebe.

Saarbrücken Akteure aus Schule und Kultur plädieren für eine weitere Förderung der Nachbarsprache.

Während die neue saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) Zweifel an der damals unter Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer initiierten Frankreich-Strategie äußert, erheben sich auch im Bildungsbereich Stimmen, die für ihren Erhalt kämpfen wollen. „Die Zweisprachigkeit einer Region in so kurzer Zeit zu erreichen, ist natürlich ein ambitioniertes Ziel“, sagt Hans Bächle, Leiter des Deutsch-französischen Gymnasiums in Saarbrücken. „Doch die Politik braucht nicht nur leichte, schnell umsetzbare Ziele, sondern auch solche Visionen.“ In einer Grenzregion wie dem Saarland müsse Mehrsprachigkeit das Ziel sein. Er warnt davor, das ehrgeizige Projekt so sehr runterzufahren, dass Französisch hierzulande an Bedeutung verliert.

„Das Ziel der Frankreich-Strategie ist nicht unrealistisch. Das Saarland sollte an die Umsetzung weiter arbeiten“, so Bächle. Dabei sei schon einiges erreicht geworden, vor allem im Schul- und Vorschulbereich. „Natürlich ist Englisch heute eine Selbstverständlichkeit, doch Französisch ist das entscheidende Plus, das die Schüler in unserer Grenzregion brauchen.“ Der Vorwurf, dass sich nur die Saarländer darum bemühen würden, die Sprache des Nachbarn zu lernen, kann Bächle nicht nachvollziehen. Im Austausch mit seinen Kollegen auf der anderen Seite der Grenze habe er ähnliche Anstrengungen festgestellt. Das Interesse an Deutsch sei dort auch groß. „Die Hälfte unserer Schüler kommt aus Frankreich, weil sie sich für Deutsch interessieren und weil die Eltern möchten, dass ihre Kinder diese Sprache intensiv lernen“, so der Schulleiter. Ohne politischen Rückenwind sei das ganze Projekt aber nicht umzusetzen.

Ähnlich sieht es auch Martha Kaiser, künstlerische Leiterin des deutsch-französischen Festival für junges Publikum ‚Loostik’, das gerade heute gestartet ist und in Saarbrücken und Forbach stattfindet. „Das Interesse an der Zweisprachigkeit erleben wir bei ‚Loostik’ jeden Tag. Die Fünf- und Sechsjährigen, die Französisch in der Schule haben, wollen unbedingt die französische Version der Stücke sehen“, erzählt sie. Bei ‚Loostik’ wollen Kaiser und ihre Kollegen Raum für Begegnungen von jungen Deutschen und Franzosen außerhalb des Schulrahmens schaffen. „Es ist wichtig, dass die Menschen im Alltag spüren, warum sie die Sprache lernen sollten, zum Beispiel um sich mit Gleichaltrigen zu verständigen.“ Außerdem habe sich das Saarland mit dieser frankophilen Strategie einen Alleinstellungsmerkmal auch über die regionalen Grenzen hinaus geschaffen. „Projekte wie Loostik stoßen in Frankreich landesweit auf viel Interesse.“ Sie weiß aber auch wie wichtig es ist, Geduld und Ausdauer zu haben. „Die Systeme sind unterschiedlich, es gibt einige Hürden zu bewältigen, wenn man grenzüberschreitend arbeiten will. Doch wir feiern dieses Jahr die siebte Auflage von ‚Loostik’, der lange Atem hat sich gelohnt.“