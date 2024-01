Trauer in der Musikbranche Saarländischer Musikproduzent Frank Farian (82) ist tot

Ende der 80er feierte Farian mit dem Pop-Duo Milli Vanilli erneut große Erfolge. So stand deren Album „Girl you know it’s true“ sieben Wochen auf Platz eins der amerikanischen Billboard-Charts. Das war bis dahin und ist auch bis heute keiner anderen deutschen Formation gelungen. Die Geschichte von Milli Vanilli ist aktuell im Kino zu sehen. In dem Film „Girl you know it’s true“ wird Frank Farian von Matthias Schweighöfer dargestellt.