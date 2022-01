Das Leben eines „italienischen Saarländers“ : Vom Gastarbeiterkind zum Bauunternehmer – und Schriftsteller

Der ehemalige Bauunternehmer Francesco Sanzo aus dem Mandelbachtal kam als Gastarbeiterkind ins Saarland. In seinem Buch "Flucht auf Zeit" erzählt er seine bewegte Lebensgeschichte. Foto: Laura Weidig

Saarbrücken/Mandelbachtal/Bliesransbach Das Saarland in den 1950er Jahren: Der Industriestandort Saar profitierte von den sogenannten Wirtschaftswunderjahren. Allein, es fehlten die Arbeitskräfte. Deshalb schloss die Saar-Regierung ein Abkommen mit Italien. Tausende Italiener kamen daraufhin ins Saarland, um auf dem Bau, der Hütte oder unter Tage zu arbeiten. Viele, die ursprünglich wieder zurück in die alte Heimat wollten, blieben. Darunter Francesco Sanzo, der mit elf Jahren von Kalabrien nach Bliesransbach immigrierte. Und eine erstaunliche Karriere hinlegte.

Es war der 5. Mai 1959, als Francesco Sanzo in Saarbrücken ankam: „Ich dachte, ich steige in der Hölle aus. So schwarz war alles.“ Seine Kindheit verbrachte er bis dato in Chiaravalle in Kallabrien, wo er sich mit harter, entbehrungsreicher Arbeit auf dem Feld durchschlug. Mit elf Jahren dann folgte er dem Vater, der bereits als Gastarbeiter in Bliesransbach lebte, ins Saarland. Der erste Eindruck seiner neuen Heimat erschreckte den Jungen regelrecht. „In Italien war es warm, alles hat geblüht und die Sonne geschienen. Hier war es saukalt“, erinnert er sich. Und: Dreckig sei es damals gewesen. Vor allem der Halberger Hütte wegen. Die ersten Worte des jungen Francesco Sanzo an seinen Vater, noch vor der Begrüßung, waren mithin: „Wann fahren wir wieder nach Hause?“

Von dem Kulturschock hat sich Francesco Sanzo, inzwischen 74, erholt. Heute kann er darüber lachen. Und gestikuliert viel, während er von seinem bewegten Leben erzählt. Sanzo hat sich hochgearbeitet vom Handlanger zum erfolgreichen Bauunternehmer – und Schriftsteller. Wie, das ist jetzt sogar nachzulesen in seiner Autobiographie „Flucht auf Zeit“. Es ist schon seine zweite. Bereits 2004 gewährte er mit „Ein Junge mit zwei leeren Flaschen. Erzählungen eines italienischen Saarländers“ seinen Leserinnen und Lesern Einblick in seine Lebensgeschichte. Und stieß auf reges Interesse: Auf Anhieb verkauften sich am Erscheinungstag 200 Exemplare. „Flucht auf Zeit“ ist nun, knapp 17 Jahre später, die Fortsetzung.

„Wir waren hier nur für kurze Zeit, um Geld zu verdienen, und wollten dann wieder zurück. Daher Flucht auf Zeit“, erklärt er den Titel seiner Biografie. Auch der Untertitel „Der steinige Weg zum Erfolg“ ist Programm – gleich im doppelten Wortsinn. Vieles, auch die deutsche Sprache, hat sich Francesco Sanzo selbst beigebracht.

Es war nicht immer leicht für die italienischen Gastarbeiter. Die 1950er – das waren Zeiten, in denen im Saarland mitunter vor Kneipen Schilder mit der Aufschrift „Kein Zutritt für Italiener“ hingen. Auch Sanzo erlebte anfangs Anfeindungen und Rassismus. Er erinnert sich: Drei Kinder im Ort hätten ihn besonders drangsaliert. Spaghettifresser nannten sie ihn. Was sie jedoch nicht gehindert habe, zum Essen vorbeizukommen, wenn es im Hause Sanzo Nudeln gab. Deshalb habe der kleine Francesco ihnen eine Lektion erteilt: Einen Löffel Peperoncini, scharfe kleine Chillischoten, habe er jedem unter die Sauce gemischt. „Was haben die geschwitzt“, sagt er und schmunzelt. „Ein bisschen Gift“ sei das gewesen, erzählte er ihnen. Und drohte: „Wenn ihr noch mal kommt, nehme ich nächstes Mal mehr.“ Die Jungs kamen nicht mehr. Eine rabiate Methode, die aber Erfolg zeigte: „Von da an war ich kein Spaghettifresser mehr.“

Nach einem kurzen Abstecher in der Industrie führte Sanzos beruflicher Weg ihn zum Bau. Zunächst Handlanger, dann Kranfahrer, arbeitete sich der Maurermeister zum Polier hoch – und gründete 1974 seine eigene Firma. Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Branche war die schnell erfolgreich. Zeitweise beschäftigte das Bauunternehmen Sanzo GmbH bis zu 40 eigene Mitarbeiter und 25 Fremdfirmen. 2009 setzte sich Sanzo zur Ruhe. 850 Häuser und 1400 Wohnungen habe er in der Zeit gebaut, schätzt er. Allein in dem Ort, in dem er jetzt lebt, seien es 104 Häuser gewesen. Von der Gemeinde habe es wenig Anerkennung dafür gegeben, beklagt er.

Trotzdem blieb er dem Mandelbachtal treu: Eines der 104 Häuser ist sein eigenes. Es ist ein schönes Haus. Selbstgebaut natürlich. „Ich wollte nie in die Stadt“, sagt Francesco Sanzo. Dazu sei er zu naturverbunden. Und ein Gartenfreund. Auf seinen 4,5 Hektar Land züchte er sogar Wassermelonen. „Bis zu 20 Kilo haben die.“ Damit das funktioniert, habe er ein eigenes System bauen müssen. Der umtriebige Ruheständler ist nämlich auch Erfinder: Mehrere Patente laufen auf seinen Namen.

Zur Schriftstellerei kam er, indem er Märchen für seine Enkelkinder aufschrieb. Schnell folgte eine Krimireihe, von der demnächst der achte Band erscheinen soll. In allen Büchern kommen autobiographische Momente zum Tragen. In den Krimis etwa habe er oft dubiose Geschäftspartner umkommen lassen, die ihn im echten Leben „über’s Ohr gehauen“ haben, gibt er unumwunden zu. Und grinst dabei.

Seine liebste Erinnerung beim Schreiben von „Flucht auf Zeit“? Da muss Sanzo nicht lange überlegen. „Der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe.“ Heute sind sie 50 Jahre verheiratet. Haben drei Kinder und fünf Enkel. Zuhause, das ist für Francesco Sanzo jetzt das Saarland.

