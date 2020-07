Hobbyfotografen aufgepasst : Fotowettbewerb „Blende 2020“ mit neuem Motto

Saarbrücken Die Saarbrücker Zeitung sucht in diesem Jahr die besten Leserfotos zum Thema „Lebensfreude“.

Über Monate haben Neuigkeiten über die Corona-Pandemie und damit einhergehenden Einschränkungen in vielen Lebensbereichen die Nachrichten dominiert. Jetzt machen Lockerungen wieder Hoffnung. Menschen können sich wieder freier bewegen, sich treffen – leben. „Lebensfreude“ lautet das Motto des diesjährigen Foto-Wettbewerbs „Blende 2020“ – eine Gemeinschaftsaktion mit Print- und Online-Medien der Prophoto GmbH. Pure Lebensfreude kann für jeden etwas anderes bedeuten. Sei es die Bewegung in der Natur, der Spaziergang mit dem Hund, Musik, gutes Essen oder aber Zeit mit der Familie. Wenn Sie Momente der Lebensfreude mit Ihrer Kamera festgehalten haben, können Sie an unserem Wettbewerb teilnehmen.