Nostalgie pur – Fotografen des Saarlandes : Als auf der Saar noch Kohleschiffe anstanden

Bilder bewegen uns. Bilder lassen uns erinnern. Erst recht wenn wir die Zeit der Aufnahmen miterlebt haben. Die SZ stellt einheimische Fotografen vor, die das Bild vom Saarland über Jahrzehnte mitgeprägt haben. Heute Fritz Mittelstaedt (1909-1992).

Als der Saarbrücker Fritz Mittelstaedt sich im Alter von 25 Jahren in seiner Heimatstadt 1934 als Fotograf selbstständig machte, tobte dort gerade der Abstimmungskampf, den er ebenso wie die pompöse Einweihung des Stadttheaters 1938 eindrucksvoll mit der Kamera in Szene setzte. Während seiner Militärzeit in der Propaganda Kompanie 637 aktiv, eröffnete Mittelstaedt nach dem Krieg ein schnell prosperierendes Fotostudio in Saarbrücken, das im Bereich der Industrie- und Werbefotografie zu den führenden Adressen des Landes zählte. Mittelstaedts Œuvre war weit gespannt und umfasste Architektur- und Theaterfotografie ebenso wie Landschafts- und Sportfotografie bis hin zu zahlreichen Reiseaufnahmen, die auf privaten Urlaubsreisen nach Italien und Frankreich entstanden. Sein Werk ist ein gutes Beispiel für die hohe Qualität der damaligen Gebrauchsfotografie, die mitunter auch künstlerisch ambitioniert sein konnte.