Fotos Das war das große Fan-Treffen mit „Vikings“- Stars in Manderscheid

Einst plünderten und raubten die Krieger aus dem Norden, bekannt als Normannen oder Wikinger, Dörfer und Siedlungen in der Eifel. Vor über 1100 Jahren verwüsteten sie unter anderem das Prümer Kloster, und auch Trier blieb von ihren Angriffen nicht verschont. Am Wochenende kehrten sie jedoch als Heldenfiguren in die Eifel zurück, genauer gesagt auf Burg Manderscheid. Die Darsteller der beliebten Serie "Vikings" eroberten dort zwei Tage lang die Herzen ihrer Fans, die nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland und Europa angereist waren.