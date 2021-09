Dokumentarische Fotografie : Was das Saarland im Innersten am Laufen hält

Saarbrücken Behörden, Beamte, Verwaltungdsakte - ist das nicht zum Gähnen? Wenn man den Fotoband des jungen Saarbrücker Fotografen Lucas Ratius anschaut, kommt man zu ganz anderen Erkenntnissen. Man darf lächeln oder grübeln über den Staatsapparat im Saarland.

Da ist er, der hässliche Resopal-Tisch, die öden Plastik-Sitzreihen, das „Rauchen verboten“-Schild, die kümmernde Grünpflanze – ja, all diese Klischees gibt es in diesem Buch auch, das sich – grob gesprochen – mit dem Öffentlichen Dienst im Saarland beschäftigt. Aber anders. Die Stereotypen werden hier nicht als Hauptmotiv und Beweismittel für staatliche Verwaltungstristesse bemüht, sondern tauchen als optische Randnotiz auf. Stattdessen sehen wir unappetitliche Haarproben am Institut für Rechtsmedizin in Homburg, erlegtes Rehwild nach einer staatlichen Drückjagd, muntere Fische im Labor des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz.

Beamte und Verwaltungsangestellte

„Der Apparat“ heißt der Fotoband des Saarbrücker Fotografen Lukas Ratius (32), der uns mitnimmt in saarländische Amtstuben, zu Gerichtsverhandlungen, Polizeieinsätzen, Reinigungsaktionen, Staatsakten oder Parteiversammlungen. Doch warum beschäftigte sich ein junger Künstler ausgerechnet mit dem, was viele zum Gähnen finden, mit dem Berufsalltag von Beamten und Verwaltungsangestellten?

Lucas Ratius geht neue Wege

Das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen wollte Ratius, der nach seinem Abschluss in Kommunikationsdesign an der HBK Saar als freier Fotograf in Saarbrücken lebt, ein fotografisches Langzeitprojekt mit einem „komplexen“ Thema angehen. Zum anderen wollte er aus praktischen Erwägungen heraus im Saarland arbeiten. „Der Staat wird oft mit bedeutungsaufgeladenen Bildern in Verbindung gebracht, ich wollte mal etwas anderes zeigen, das Fundament dafür und die Zahnräder der Institutionen.“ Deshalb liefert Ratius nicht die altbekannten inszenierten Szenen und Gesamtkompositionen, sondern lässt beispielsweise die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger dort sitzen, wo kein journalistisch tätiger Fotograf sie jemals ablichten würde: im Schatten.

Ratius wählt zudem oft rabiate Bildschnitte, um lediglich Gesten und Details zu zeigen: das Zurechtrücken der Krawatte, die ein Richter am Oberlandesgericht vor der Verhandlung vornimmt, das Laden der Pistole durch einen Zollbeamten, den Glückwunsch-Händedruck für eine Saarbrücker Bürgerin zu ihrem 94. Geburtstag. Alle diese Menschen, die den „Apparat“ am Laufen halten, sind bei Ratius gesichtslos, er zeigt nur ihre Handlungen. „Es war uferlos. Die Kleinteiligkeit dessen, was wir mit Staat assoziieren, hat mich umgehauen“, sagt er.

Tür zum saarländischen Landtag ging auf

Anonymität war unter anderem ein Versprechen, mit dem es Ratius gelang, relativ mühelos dorthin zu kommen, wo Bürger keinen Zutritt haben und Medienvertreter nur mit Sondergenehmigungen. Sein Professor, der mit dem politischen Milieu bestens vertraute Werbefachmann Ivica Maksimovicz, öffnete dem jungen Fotografen die erste Tür, die zum Landtag. Danach lief alles erstaunlich problemlos: „Ich hatte mir den Staat immer verschlossen vorgestellt und machte eine andere Erfahrung“, sagt Ratius. Wobei er festhält, dass er, anders als Fotoreporter, nicht etwa auftrat mit dem Ziel, Verfehlungen aufzudecken oder Geheimnisse zu enthüllen.

Dokumentarische Fotografie

Nein, Ratius nimmt sich der Szenarien, die er vorfindet, weder besonders einfühlend noch besonders distanziert an. Er urteilt nicht und hat keine Botschaft, das macht den Kunst-Charakter und den Reiz seiner dokumentarischen Bildwelt aus, die kein realistisches Abbild des „Apparates“ anstrebt. Vielmehr sucht Ratius nach dem Unerwarteten, das dem Betrachter ins Grübeln oder Lächeln bringt: Was hat ein Apfelbaum mit dem saarländischen Staatsapparat zu tun und warum steht die Landesflagge so traurig schlapp in einer Büroecke?

„Der Apparat“ - nicht nachvollziehbar

76 Ortstermine hat er bis Februar 2020 absolviert, hat tausende Fotos gemacht. Im Buch sind im Hauptteil 62 Hochformate übrig geblieben. Sie werden ergänzt durch nochmal etwa 100 kleinere Fotos in einen umfangreichen Anhang. Dort ordnet Ratius die Hauptmotive in Serien ein, die zeitlich und örtlich genau ausgewiesen sind. Ein kluger Schachzug, so ordnet sich das verwirrend Fragmentarische doch zu einem Gesamttableau. Wie das wirkt? Fremd und vertraut zugleich.

Es ist keine Überraschung, wenn die Saarbrücker Stadtgalerie im Frühjahr 2022 eine Ausstellung mit Ratius organisieren will, wie der berichtet. Der saarländische Landtag, der durchaus immer mal wieder Forum für Kunst-Ausstellungen ist, habe dies abgelehnt, sagt der Fotograf. Zu „dokumentarisch“ seien seine Fotos. Mitunter funktioniert „Der Apparat“ dann doch so, wie wir alle uns das vorstellen: nicht nachvollziehbar.