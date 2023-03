Auf den Spuren von Hamilton, Vettel und Rosberg Saarländerin Carrie Schreiner wird Deutschlands erste Fahrerin in der Formel-1-Academy

Frauen und Motorsport? Zugegeben: selten. Aber immerhin: es gibt sie. Weniger als drei Prozent, hat ein kluger Kopf der Szene mal ausgerechnet. Und die Besten von Ihnen, egal in welcher Serie sie fahren, sind top. Aber Frauen und die Formel 1, die sogenannte Königsklasse des Motorsports? Never ever. Oder? Naja, es gab ein paar (rasch gescheiterte) Versuche in den vergangenen Jahrzehnten.