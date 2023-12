„Gesamtpaket“ geplant Ford-Betriebsrat fordert Verlängerung der Focus-Produktion in Saarlouis

Der Betriebsrat der Ford-Werke in Saarlouis hat in einer aktuellen Mitteilung verkündet, dass er mit der Geschäftsführung in Verhandlungen stehe, um die Produktion des Focus am saarländischen Standort zu verlängern. Laut derzeitigem Sozialplan soll der Ford Focus bis Mai 2025 in Saarlouis produziert werden. Bei einer Anpassung der Tagesraten oder der Schichten steht aber laut Betriebsrat eine Laufzeitverlängerung von zwei bis sechs Monaten in Aussicht.