Der Tag im Saarland im Überblick : Landtag diskutiert über Ford in Saarlouis, erneut sitzen Saarländer in Spanien fest und eine Razzia im Saarland – das haben Sie heute vielleicht verpasst

Foto: BeckerBredel

Nach dem Rückschlag für das Saarlouiser Ford-Werk am Mittwoch, diskutierte der Landtag heute in Saarbrücken über die Zukunft – und übte viel Kritik. In Teneriffa sitzen außerdem wieder Saarländer am Flughafen fest. Und eine große Razzia im Saarland hat die Polizei beschäftigt. Hier gibt es diese und weitere Themen zum Nachlesen auf einen Blick.

