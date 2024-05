Kleinblittersdorf Natur- und Tierschützer retten Fische vorm Ersticken

Eine ganz besondere Rettungsaktion gab es am Montag auf der Umgehungsstraße von Kleinblittersdorf. 15 Angler vom Angelsportverein Kleinblittersdorf und etwa 30 Mitglieder der Organisation „Tierrettung Saarland“ brachten Fische zurück in die Saar. „Wir haben uns in unserer Whatsapp-Gruppe abgesprochen und die Hilfsaktion abgemacht. Wir machen das immer, wenn Hochwasser da war“, sagt Michael Schmäh.